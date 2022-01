Pioggia di milioni per cambiare volto a Brindisi e ad altri 7 comuni della provincia

È una vera e propria pioggia di milioni quella che ha - in senso positivo - colpito Brindisi nelle ultime ore del 2021. Mentre tutti si preparavano per il brindisi di fine anno, infatti, in città arrivava una lunga serie di buone notizie riguardanti svariati progetti, tra rigenerazioni urbane ed efficientamenti energetici, candidati dal Comune. E finanziati per un totale di 30 milioni di euro. Ai quali si aggiungono i 10 ottenuti da Arca Nord...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati