Euromediashop, pagina web cancellata. E la sede legale è un appartamento vuoto

BRINDISI - “Playstation 5? Chi viveva qui vendeva banane”. Con il sito di nuovo “in manutenzione” e la pagina Facebook scomparsa, ecco arrivare la pietra tombale sulle speranze di chi, dopo l’acquisto di una Playstation 5, sperava, in questi giorni, di ricevere quanto dovuto da Euromediashop.com, il negozio online brindisino con un magazzino inesistente e una sede legale situata in un appartamento disabitato nella periferia di Tuturano. Chi ci viveva, assicurano vicini, “vendeva frutta, non Playstation”. Ed è comunque via da più di un anno. Insomma, niente videogiochi. Niente I-Phone sotto costo.

