Gestore di un pronto-cuoci minacciato e picchiato sotto casa per pagare il “pizzo”, due arresti in carcere con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. E un poliziotto finisce ai domiciliari accusato di accesso abusivo alla banca dati Sdi delle forze dell’ordine. L’operazione è stata eseguita dai poliziotti della Squadra mobile della questura di Brindisi e dai finanzieri del comando provinciale nell’inchiesta condotta dal pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, Carmen Ruggiero.

Carcere per Bryan Maggi e Davide Di Lena, 34 e 27 anni, di Brindisi, il primo imputato nel processo al clan Lamendola-Cantanna (l’operazione The Wolf) e sul quale pende la richiesta di condanna a dieci e sette mesi di reclusione. L’ordinanza di custodia cautelare della giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Giulia Proto, ritiene che l’inchiesta condotta dalla Dda con la polizia e la finanza abbia raccolto indizi sufficienti per ritenere che siano stati loro a mettere sotto estorsione un’attività specializzata nella preparazione di piatti da asporto da consumare a pranzo e a cena. L’ascolto di testimoni, le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni non hanno lasciato dubbi sulle loro responsabilità. Fermo restando che un’ordinanza di custodia cautelare è un provvedimento transitorio e che la responsabilità dovrà essere accertata nell’eventuale processo. Vale comunque la presunzione di non colpevolezza fino al pronunciamento dell’ultimo grado di giudizio.

Stesso principio per il poliziotto Ilario Zippo, recluso a casa poiché è accusato di avere fatto alcuni accessi allo Sdi per ragioni non inerenti ad accertamenti del suo ufficio della questura di Brindisi ed estraneo alla presunta estorsione ai danni del gestore del pronto-cuoci. Le due vicende si sono incrociate nel momento il cui il commerciante avrebbe contattato il poliziotto per chiedergli di verificare sullo Sdi la posizione di alcuni suoi conoscenti: tanto è risultato agli investigatori tenendo sotto controllo il telefono del commerciante perché dopo il pestaggio subito sotto casa si era limitato ad ammettere il fatto ma aveva sostenuto di non conoscere gli aggressori.

Agli atti dell’inchiesta gli accertamenti documentali su quegli accessi allo Sdi ma anche - dicono le carte - altri riguardanti amici e conoscenti del poliziotto.

Quanto al “pizzo” al pronto-cuoci, i due indagati sono accusati di non avere avuto alcuna remora nel presentare il conto al gestore, di avere agito in presenza di altre persone e di averlo picchiato per strada forti del convincimento che il loro spessore criminale avrebbe avuto l’effetto di creare un clima di terrore. E soprattutto di omertà. Per questo viene contestata l’aggravante mafiosa, per Di Lena hanno influito anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sull’appartenenza al clan dei mesagnesi gestito da Luca Ciampi.

Questo al momento il fronte dell’accusa vagliato da un giudice, oggi gli indagati potranno fornire la loro versione difensiva negli interrogatori di garanzia oppure avvalersi della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere in modo approfondito gli atti dell’inchiesta. Sono difesi dagli avvocati Laura Beltrami, Mauro Durante e Ferruccio Palazzo.

E se le accuse dovessero trovare conferma nei processi, si tratterebbe del secondo caso in città di estorsione aggravata dal metodo mafioso dopo quello al gestore della festa di settembre del 2022 dell’Ave Maris Stella del rione Casale: due le condanne diventate definitive in Appello per questa vicenda.

