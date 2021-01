Picchiata a morte a 43 anni: arrestati padre e figlio

Due persone sono state arrestate questa mattina con l'accusa di aver provocato la morte di Sonia Nacci, la 43enne di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Le ordinanze di custodia cautelare, disposte dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brindisi sono state notificate all'alba dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni a due uomini di 41 e 21 anni, padre e figlio. Secondo le indagini avrebbero ucciso la donna a colpi di martello, in seguito a una lite.

Sonia Nacci era arrivata all'ospedale di Taranto dopo la richiesta di soccorsi lanciata dal figlio: le lesioni riportate rimandavano a un possibile pestaggio. E in questa direzione sarebbero andate le indagini dei carabinieri. Dopo un delicato intervento alla milza, le condizioni della donna si sono rapidamente aggravate, tanto da portare alla morte in poche ore.

Ultimo aggiornamento: 09:10

