Perseguita e tenta di adescare donne: danneggiava le auto delle ragazze che lo respingevano. Arrestato presunto molestatore

Un presunto molestatore seriale sia sui social che al telefono e in strada. Un 47enne di Oria è stato arrestato e trasferito in carcere a Brindisi dai carabinieri, che hanno eseguito a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Brindisi Vilma Gilli su richiesta del pubblico ministero Giovanni Marino. L’uomo si sarebbe reso protagonista di numerosi tentativi di adescamento nei confronti di diverse giovani donne delle quali si era evidentemente invaghito. Più volte avrebbe rivolto loro attenzioni morbose, tanto da aver addirittura proposto dei rapporti sessuali.

Avrebbe danneggiato auto daventi al rifiuto delle ragazze

Dinanzi ai rifiuti, non solo non li avrebbe accettati ma sarebbe anzi passato alle vie di fatto danneggiando delle auto nella disponibilità delle ragazze adocchiate e di loro parenti. In un caso - in preda a un’incomprensibile raptus di gelosia - ha preso a schiaffi e fatto cadere per terra un amico delle sue “prede”. Il suo modus operandi prevedeva la creazione di falsi profili facebook dai quali tentava approcci sia apparentemente romantici, sia alle volte osceni. Nessuna delle vittime ha corrisposto il suo “amore” né ha assecondato i suoi bollenti spiriti. Anzi, le donne - perlopiù di giovane età - l’hanno denunciato e, di fatto, spedito in galera.