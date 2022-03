Viene assolto ma il Comune non gli rimborsa le spese: chiesto il giudizio per il segretario generale

Un dipendente del Comune di San Pietro Vernotico chiede il rimborso delle spese legali per un’accusa di reato per il quale era risultato estraneo ma la delibera non viene mai presentata: richiesta di rinvio a giudizio per il segretario generale dell’ente. Della conclusione delle indagini effettuate dalla guardia di finanza della locale tenenza erano stati informati anche i componenti dell’esecutivo del governo sanpietrano ma per il pubblico ministero Pierpaolo Montinaro solo Pierluigi Cannazza, che all’epoca dei fatti ricopriva il ruolo di segretario generale dell’ente, per il quale è stato richiesto il rinvio a giudizio.Sulla questione si deciderà nell'udienza fissata per il prossimo 14 giugno.

Il caso

La denuncia era stata presentata dal dipendente comunale Luigi Ventrella a marzo dello scorso anno, dopo numerosi solleciti inclusa una diffida da parte del legale di Ventrella, l’avvocato Domenico Valletta, all’indirizzo del segretario Cannazza che non aveva presentato la proposta di delibera alla giunta comunale, in merito al procedimento amministrativo per liquidare il dipendente comunale delle spese legali sostenute, dopo l’archiviazione del procedimento penale che lo aveva coinvolto. Ventrella era stato coinvolto nell’operazione Oversight, un’indagine condotta per diverso tempo e che aveva visto coinvolti anche amministratori e collaboratori per la gestione e il fallimento della società partecipata “Fiscalità Locale”. Secondo l’accusa, era entrato in possesso nottetempo di oggetti custoditi all’interno della casa comunale ma era stato successivamente scagionato.