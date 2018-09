Perde la borsa, gliela restituiscono i migranti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da San Pietro Vernotico a Brindisi per fare la spesa dimenticando la borsa appesa al carrello del centro commerciale fino a quando non ha ricevuto una telefonata che la informava della dimenticanza. È accaduto a Gigliola, la sorella di Cesare Litti, il noto massaggiatore sportivo scomparso poche settimane fa; nel cellulare all'interno della borsa custodiva le ultime foto insieme al fratello.Sono stati alcuni ragazzi di colore a trovare la borsa e ad interessarsi per la restituzione, un gesto semplice e generoso, quasi scontato per loro, senza immaginare che la proprietaria di quegli oggetti sostituibili, conservava all'interno qualcosa di insostituibile. Una storia che sta toccando il cuore di chi conosce i protagonisti e non solo; ha commosso anche l'altruismo dei giovani che in maniera disinteressata hanno fatto di tutto per rintracciare la proprietaria della borsa.La giovane donna sanpietrana, insieme col marito, è andata a fare la spesa in un noto centro commerciale di Brindisi; dopo aver riempito il carrello i due si sono diretti verso il parcheggio e mentre il marito trasferiva la spesa dal carrello alla macchina, lei si è ricordata di dover chiamare la madre ma in quel momento per il suo cellulare non c'era disponibilità così ha chiesto quello del marito. Nel corso della conversazione si è accorta che il carrello era ormai vuoto, lo ha depositato al posto ed è salita in macchina dimenticando la sua borsa personale appesa. I coniugi sono rientrati a casa proseguendo nel loro da fare. All'improvviso una chiamata sul cellulare del figlio adolescente li voleva avvertire di quanto accaduto. Dall'altra parte la voce di una ragazza che avvisava di essere in possesso di una borsa ritrovata nel parcheggio del centro commerciale.In realtà non era stata lei a ritrovarla ma i ragazzi di colore che solitamente si aggirano nei parcheggi per vendere semplici oggetti e racimolare qualche euro. Ma non erano in grado di spiegare per telefono l'accaduto così si sono fatti aiutare da una ragazza di passaggio. Questa, guardando nella borsa alla ricerca di un indizio che potesse farla risalire alla proprietaria, ha trovato il cellulare, ha scorso nella rubrica e ha trovato il contatto amore mio che poteva essere un marito o un fidanzato della proprietaria.Invece era il numero del figlio adolescente che ha ricevuto la telefonata e solo in quel momento la sua mamma si è resa conto di non avere più la borsa con tutto il contenuto. All'interno anche il portafogli con tutti i documenti e un centinaio di euro. Marito e moglie sono immediatamente tornati a Brindisi dove ad attenderli c'erano i ragazzi protagonisti del ritrovamento. «Dalla borsa non mancava nulla - ha poi raccontato la signora - ma poco sarebbe importato se non avessi ritrovato il contenuto, quel che mi premeva era il cellulare e la ricompensa che ho lasciato ai ragazzi non è commisurata al valore del suo contenuto».Nella memoria del cellulare c'erano impressi gli ultimi giorni passati insieme al fratello scomparso poche settimane fa per una malattia implacabile, un ragazzone poco più che cinquantenne che ha lasciato un gran vuoto in tutta la comunità per la sua voglia di vivere e l'amore per lo sport. Le cene dell'ultima estate nei momenti in cui lo stato di salute gli permetteva qualche serata goliardica, la cura che dedicava alle sue piante e tanti istanti felici di vita familiare di Cesare, gli ultimi, erano tutti lì, custoditi come in uno scrigno; pochi perché lui era schivo, ha raccontato la sorella, non amava essere protagonista e i pochi scatti rubati e qualche breve video rappresentano ciò che di più caro ha lasciato in eredità alla sua famiglia.