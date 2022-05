Perde il controllo del suo scooter: 15enne in ospedale

Incidente in scooter per una 15enne ieri in pieno centro ad Ostuni. L’adolescente è stata trasferita d’urgenza al “Perrino” di Brindisi: le sue condizioni non sono, però, gravi. L’episodio è avvenuto in Piazza Italia.

La dinamica

La giovane, dopo aver perso il controllo dello scooter, è finita sull’asfalto battendo la testa. Prontamente è stata soccorsa da conducenti e passanti che hanno segnalato l’accaduto al 118 e alle forze dell’ordine. La ragazza, rimasta a terra cosciente fino all’arrivo dell’ambulanza, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Il sinistro si è verificato dopo l’intersezione di Via Armando Diaz in direzione Piazzetta Padre Pio, poco prima dell’incrocio semaforico.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ostuni e la Polizia Locale che ha raccolto i rilievi per esaminare la dinamica che non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, la giovane alla guida dello scooter, munita di casco, è scivolata terminando sull’asfalto. Sulle possibili cause dell’incidente fondamentali saranno gli elementi acquisiti dalle forze dell’ordine e le testimonianze, anche della ragazza. L’episodio ha destato non poche preoccupazioni visto l’orario, il notevole flusso di auto in circolazione in prossimità della Scuola “Enrico Pessina” e della presenza di attività commerciali nella vicina Viale Pola.