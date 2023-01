Perde il controllo dell'auto, donna si ribalta sulla provinciale: finisce in ospedale

Perde il controllo dell'auto e si ribalta. L'incidente stradale è avvenuto alle 2 di notte sulla strada provinciale 26 dove una donna si è cappottata con l'auto dopo una curva. Tanta paura per una donna che fortunatamente è rimasta illesa. La donna è andata da sola in ospedale per i controlli a seguito dell'impatto.

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta sul luogo dell'incidente per mettere in sicurezza il mezzo e l'impianto elettrico e carburante per evitare che potesse innescarsi qualche incendio. Sul posto anche i medici del 118 e i carabinieri di San Vito dei Normanni.