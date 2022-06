Perde il controllo dell'auto e si schianta contro le vetture in sosta: paura per tre ragazzi

Un giovane automobilista ha perso il controllo dell’auto, una Fiat 500, e in piena notte (intorno alle 2.30, tra venerdì e sabato), ha colpito una serie di veicoli parcheggiati in via Cappuccini, a Brindisi. Una spaventosa carambola che, in seguito al rumore proveniente dalle lamiere contorte, ha fatto saltare dal letto molti residenti in quel tratto poco lontano dall’ex ospedale “Di Summa”. A bordo dell’utilitaria c’erano tre persone, tutte residenti in città, che sono state momentaneamente soccorse da alcuni automobilisti di passaggio ed in seguito trasportate presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” per essere sottoposti agli accertamenti del caso. A quanto pare, nessuno di loro ha per fortuna presentato gravi ferite. Sul posto, oltre ad alcune ambulanze del 118, è arrivata anche una pattuglia della Sezione volanti per rilievi del caso e, soprattutto, per cercare di ricostruire le cause che hanno fatto perdere al giovane conducente il controllo della Fiat 500.

Gli ultimi giorni sono stati un susseguirsi di incidenti e di altri feriti in città. Nel tardo pomeriggio di venerdì 17, poco dopo le 19.30, un’auto e uno scooter sono stati protagonisti di un sinistro avvenuto in viale Commenda, angolo via Numa Pompilio. Il conducente della moto, un 19enne, è stato poi trasportato in ambulanza presso l’ospedale “Perrino”, per gli accertamenti del caso. Mercoledì, è stato di tre feriti e due auto danneggiate il bilancio di un incidente che poco dopo le 14.30 si è verificato all’incrocio tra via Monte San Michele e via Montenero, sempre al quartiere Cappuccini. Una delle due auto è finita sul marciapiede, mentre l’impatto è stato così violento da fare scoppiare gli airbag.