Terrore nello studio medico: pediatra aggredito e ferito con un taglierino. Caccia al responsabile con le immagini video

Aggredito un noto pediatra di Francavilla Fontana. Armato di taglierino, l'ignoto malvivente si sarebbe introdotto con una scusa all’interno dello studio-abitazione del dottore Andrea De Viti. Scoperto dal professionista lo avrebbe ferito con l’arma bianca, prima di fuggire via a piedi. E' accaduto nella mattinata di oggi.

Sul posto i carabinieri della locale compagnia che hanno acquisito le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza installate in zona. Non si escludono sviluppi già a partire dalle prossime ore.

Ultimo aggiornamento: 14:52

