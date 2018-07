Peculato, truffa e ricettazione: arrestato dipendente Sanitaservice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Un dipendente della Sanitaservice di Brindisi è stato arrestato e posto in carcere dai carabinieri del Nas di Taranto con le accuse di peculato, truffa aggravata e continuata e ricettazione per aver rubato farmaci all’interno dell’ospedale Perrino da utilizzare per la propria famiglia o rivendere, per aver svolto lavori come muratore in casa di medici in giorni di permesso dal lavoro. E’ accusato anche di aver simulato un incidente stradale, in concorso con altre persone, per ottenere l’indennizzo dell’assicurazione. A suo carico è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare richiesta dal pm Francesco Carluccio e disposta dal gip Stefania De Angelis.Il dipendente è un ausiliario che si occupa anche di svolgere le pulizie all’interno del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi. Secondo le indagini condotte dai Nas dei carabinieri avrebbe trafugato merce, riposta in armadietti e zaini per poi caricarla in auto.L’uomo, inoltre, secondo l’accusa, con la complicità di medici di base che lo avrebbero aiutato a presentare certificazioni mediche attestanti la malattia e infortuni sul lavoro, si sarebbe assentato dall’attività lavorativa per fare attività di muratore presso lo studio e le abitazioni degli stessi medici. In tutto gli indagati sono 18.