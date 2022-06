Paura nel quartiere. Un camion trancia un tubo del gas: residenti in strada

Se qualcosa fosse andato storto, si sarebbe persino potuta verificare una tragedia nella notte a cavallo tra giovedì e venerdì in via Bottari a Francavilla Fontana. Qui, per cause tutte da accertare, quando l’orologio segnava le 3.30 circa, un camion ha imboccato per errore quella stradina da via Michele Imperiali e danneggiando sia le auto in sosta, sia una tubazione del gas a uso domestico. Il gas si è immediatamente propagato in tutta la zona e i residenti sono usciti per strada, constatando come la tubazione fosse stata tranciata di netto dal mezzo pesante. Gli stessi residenti hanno quindi chiesto soccorso, preoccupati per una possibile esplosione che fortunatamente non c’è stata.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, incendio in una palazzina di due piani: le fiamme causate da... IL PIANO Razionamento gas: lampioni spenti e tagli per industrie e famiglie....

Sul posto i vigili del fuoco che, in collaborazione con il personale tecnico del gestore del servizio di fornitura del gas, hanno definitivamente messo in sicurezza l’area e riparato il danno. I carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità dell'autista del camion e per ricostruire l'accaduto, anche mediante l’analisi delle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza installate nei dintorni. Quando sia i pompieri che i militari dell’Arma sono arrivati sul luogo dell’incidente, infatti, del camion e del conducente non c’era già più nessuna traccia: spariti.