Paura per due minorenni scomparse da Milano, ritrovate a Carovigno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAROVIGNO - Fuggono da Milano e vengono scoperte a Carovigno dopo giorni di ricerche due minori, di 15 e 17 anni, delle quali da oltre una settimana non sia avevano più notizie. Per entrambi erano state presente denunce di scomparsa nei commissariati di zona del capoluogo lombardo. Sono stati i carabinieri della locale stazione a ritrovarle, mentre erano in procinto di ripartire verso Milano: i militari hanno scoperto le ragazzine nell’appartamento del nonno di un loro coetaneo, originario di Carovigno, ma che risiede a Milano. Il 17enne era anche lui a Carovigno in questi giorni. La più piccola delle due amiche ritrovate,ora, è stata affidata ad una comunità della provincia di Brindisi, mentre la 17enne è stata raggiunta a Carovigno dal padre che vive a Salerno. Non è chiaro, ancora, il motivo per il quale le due minori siano fuggite da Milano nei giorni scorsi. Indagini in corso.