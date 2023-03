Un altro incendio di auto nella notte: distrutta una Fiat Bravo

Un incendio di auto nella notte a Mesagne. Una Fiat Bravo, per cause ancora in fase di indagine, è andata a fuoco.

I fatti

Nella notte verso le 1.45 una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta nel comune di Mesagne in via Goffrefo Mameli per un incendio auto. A fuoco una fiat Bravo, danneggiate anche le tapparelle di un asilo. I vigili hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Sul posto è intervenuta una volante della polizia di Mesagne. Le indagini spaziano a tutto campo.