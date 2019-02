Paura ad alta quota: ferito in Abruzzo giovane brindisino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ragazzo di 26 anni di Brindisi, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santo Spirito di Pescara in seguito alle ferite riportate sulle piste da sci a Passo Lanciano Maielletta (Chieti). Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il ragazzo, probabilmente mentre stava effettuando un fuori pista, per cause in corso di accertamento è andato a sbattere contro un palo. Soccorso dai sanitari del 118, per la gravità delle condizioni è stato trasferito con l'elisoccorso a Pescara.