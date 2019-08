Passano col rosso al passaggio a livello e restano intrappolati sui binari: tragedia sfiorata per tre operai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'imprudenza ha giocato un brutto scherzo a tre operai della provincia di Lecce che, a bordo di un furgone, ignorando il rosso del passaggio a livello, si sono avventurati a oltrepassare la linea ferroviaria di Mesagne, nella tratta Brindisi-Taranto. Le sbarre gli hanno chiuso il transito e sono rimasti intrappolati all'interno delle barriere. A lanciare l'allarme è stato il vice questore, Vincenzo Maruzzella che ha allertato gli agenti e la centrale operativa di Ferrovie dello stato la quale ha bloccato, immediatamente, i convogli in arrivo e alzato le sbarre. È accaduto intorno alle 8.30. Il furgone con a bordo alcuni operai che avrebbe attraversato il passaggio a livello di via Damiano Chiesa mentre era acceso il segnale rosso e le sbarre iniziavano ad abbassarsi.Come temuto, il furgone non ce l'ha fatta ad attraversare la linea ferroviaria ed è rimasto bloccato in mezzo ai binari. I tre operai sono scesi visibilmente preoccupati poiché all'orizzonte si intravedeva la sagoma di un treno in arrivo. Il commissario Maruzzella ha bloccato la sua auto e allertato la sua centrale operativa che, contestualmente ha segnalato a Ferrovie dello Stato il pericolo presente sulla linea. Il capo treno, avvisato, ha fatto procedere il convoglio a passo d'uomo mentre il sistema automatico ha riaperto le sbarre e fatto passare il furgone. I vigili urbani hanno elevato contravvenzioni al datore di lavoro proprietario del mezzo e all'autista per attraversamento di passaggio a livello con luce rossa e segnalamento acustico. Inoltre, il magistrato sta valutando la possibilità di denunciare gli operai e la ditta, di cui sono dipendenti, per interruzione di pubblico servizio.T.Cav.