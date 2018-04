Pasquetta, il mare fa manbassa ma in tanti scelgono la città e il Cillarese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico intenso soprattutto verso le località di mare in Puglia, scelte da numerosi turisti per trascorrere il giorno di Pasquetta e godere del primo sole. Il traffico risultato rallentato per tutta la mattinata, in particolare, sulla statale 16 in direzione Brindisi a causa di due tamponamenti che hanno creato quasi 10 km di coda. Si tratta di due incidenti tra automobili che non hanno provocato gravi conseguenze ma che hanno causato intasamenti inevitabili. Traffico intenso anche sulla statale 100, in uscita da Bari, più scorrevole dopo l'uscita per Casamassima (Bari). Nessun problema segnalato sul tratto pugliese della A16 e della A14.Ma in tanti hanno scelto anche la città: a Brindisi, il Parco Cillarese ha registrato il pienone. Così come il porto per la tradizionale passeggiata sul lungomare e al monumento del Marinaio.