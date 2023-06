Assolto per la terza volta l'ex responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Ceglie Messapica

Terza assoluzione di fila per Pasquale Suma, 67enne, ex responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Ceglie Messapica. Nella giornata di oggi, nel corso dell’udienza svolta presso il tribunale di Brindisi, alla presenza della Gup, Barbara Nestore, il professionista cegliese – difeso dall’avvocato Aldo Gianfreda - è stato assolto dall’accusa di abuso di ufficio pluriaggravato scaturita al termine della conclusione delle indagini preliminari eseguite dai carabinieri forestali sulla realizzazione di una stradina nell’area di pertinenza di una masseria a San Michele Salentino.

La vicenda

Per tale contestazione, il pubblico ministero, Raffaele Casto, aveva chiesto la condanna a un anno e 10 mesi di reclusione.

Nell’ambito dello stesso procedimento penale Suma c’era finito tempo fa assieme a Elio Barletta, imprenditore 47enne di San Michele Salentino, accusato di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in assenza del permesso di costruire e in zona a vincolo paesistico e di esecuzione di opere in assenza di autorizzazione e in difformità da essa su beni paesaggistici. Sempre ieri, nel corso della medesima udienza, quest’ultimo, difeso dall’avvocato Marcello Di Summa, è stato rinviato a giudizio