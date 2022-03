Cade uscendo dallo stadio dopo la partita della Virtus Francavilla: tifoso muore dopo cinque giorni in ospedale

Non ce l’ha fatta Giuseppe Santoro, 80 anni. Francavillese doc, nonostante l’età era un appassionato tifoso della Virtus Francavilla, squadra del girone C di Serie C, che tanto bene sta facendo quest’anno in campionato, tanto da meritare il terzo posto in classifica. Una Virtus Francavilla che, lo stesso Santoro seguiva sempre nelle partite interne alla Nuovarredo Arena. Tanta era la passione dell’80enne che, nonostante la piovosa giornata di quel maledetto sabato 26 febbraio, aveva comunque deciso di seguire dal vivo il match contro il Palermo, dalla gradinata coperta dello stadio francavillese.

La caduta fatale



Una giornata nuvolosa, con le minacciose nuvole che hanno colpito anche Francavilla Fontana quella sera, negli ultimi dieci minuti di gara. Un acquazzone tremendo che, probabilmente, ha reso viscida anche la pavimentazione dello stadio. Al termine del match mentre, come tanti altri tifosi, guadagnava l’uscita dello stadio, l’80enne è scivolato sbattendo il volto rovinosamente per terra. Immediati gli interventi di primo soccorso della squadra di sicurezza sanitaria dello stadio che, successivamente, hanno allertato il 118: l'uomo è stato poi trasferito al vicino ospedale “Camberlingo”.

In un primo momento Santoro sembrava essere lucido e orientato, tant’è che nell’immediatezza dei fatti è riuscito a fornire anche le sue generalità e rispondeva positivamente alle domande dei soccorritori. Purtroppo, però, il quadro clinico è precipitato poco dopo, quando dagli esami sono emersi un trauma cranio facciale, diverse fratture e un’emorragia interna.



Immediato il cordoglio della Virtus Francavilla che, nella serata di ieri ha pubblicato sui social un post: «Partecipiamo al dolore che ha colpito la famiglia Santoro per la scomparsa del caro Giuseppe, storico tifoso dei colori biancazzurri. Giungano alla famiglia Santoro le più sentite condoglianze da tutto il mondo Virtus e da tutta la comunità francavillese».