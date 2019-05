Parità di genere in formato famiglia: fratello e sorella eletti in Consiglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una coppia vincente. Un abbinamento di genere, candidato uomo e donna, praticamente infallibile, tanto da garantire l'ingresso in consiglio comunale in ogni caso. Una scommessa vinta a pieno titolo, da parte di Natale e Maria Pecere, fratello e sorella, candidati nella lista Obiettivo Comune, e risultati i due più suffragati nel movimento, a sostegno di Guglielmo Cavallo. Staccata di oltre 30 voti la terza nella lista: Marilena Zurlo. Insieme, Natale e Maria, condividono la quotidianità nella loro professione tra il mondo del sindacato e dell'associazionismo. Insieme hanno voluto tentare questa esperienza, fuori dalla routine giornaliera. Insieme saliranno a Palazzo S. Francesco, nelle vesti inizialmente di consiglieri comunali.Ad accomunarli la passione e l'impegno civico ereditato dal nonno, lo storico sindacalista Ciccio Minetti. 247 voti per Natale, 245 per Maria Pecere: numeri necessari a poter svolgere sia il ruolo di rappresentante della maggioranza, in caso di vittoria di Cavallo al ballottaggio, quanto anche di esponenti dell'opposizione, dovesse diventare Domenico Tanzarella, il nuovo sindaco di Ostuni.Saranno comunque insieme. Così come lo sono stati i loro nomi in praticamente il 90% delle schede elettorali in loro favore. Natale Pecere-Maria Pecere: un elettorato fedele, che ha accolto in maniera quasi unanime il loro appello, di esprimere il voto ad entrambi e quindi la doppia preferenza. Sono riusciti a confermare il loro abbinamento in maniera omogenea in tutte le 31 sezioni. Poche le varianti, con il miglior risultato ottenuto, ancora una volta insieme tra le campagne di Galante, San Salvatore e Mezzoprete.Qui 14 voti a testa, nonostante ci fossero nelle altre coalizioni candidati residenti in questa area del territorio di Ostuni, lontana dal centro. Quanto basta, però, ai due fratelli per brindare al risultato. «Lo aspettavamo. Meno la possibilità di essere tra i primi eletti. Comunque c'è anche un altro aspetto che voglio sottolineare. Tra di noi, fratello e sorella, c'è stata la massima fiducia e la collaborazione univoca- spiega Natale- determinante per quanto avvenuto.Un risultato che poteva essere anche maggiore: ci sono state diverse schede con errori per via del doppio cognome. Ma va bene così». Primo volta in politica per Maria Pecere, per Natale, invece, un ritorno ad una vecchia passione, che già poco più di 15 anni fa lo aveva visto nuovamente candidato. Una passione trasmessa in famiglia dal nonno, che ha fatto del suo impegno al fianco di centinaia di lavoratori, un marchio della sua attività professionale. E non poteva che andare a lui la prima dedica da parte dei nipoti.«Ci ha dato una grossa mano anche in questa nuova esperienza. Lui continua a sostenere il percorso di vita che lo ha caratterizzato in questi anni, e che ci ha tramandato. Un altro pensiero- conclude Natale Pecere- va sicuramente anche alla mia famiglia, ed a tutti coloro che hanno sostenuto me e mia sorella».Ed ora la coppia si appresta a vivere il debutto ufficiale: manca almeno un mese dalla prima seduta del nuovo consiglio comunale di Ostuni, che parte però, con la certezza di poter annoverare un fratello ed una sorella. Non certo una circostanza comune nelle piccole realtà come la Città Bianca.