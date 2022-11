Parità di punteggio in graduatoria: 41 alloggi popolari per 187 famiglie

Si terrà venerdì 11 novembre a Palazzo di Città di Ostuni, alle 10, il sorteggio per definire la graduatoria dei 41 alloggi di edilizia residenziale che sta realizzando il Comune. Il sorteggio riguarderà 187 famiglie. In particolare, come spiegato nell'avviso, sarà effettuato il sorteggio dei nominativi con parità di punteggio nella graduatoria provvisoria del bando pubblicato il 4 giugno del 2021, secondo le norme previste dalla legge regionale 10/2014. A loro andrà la tanto ambita casa popolare.

Proseguono i lavori



Intanto nel cantiere sul retroe della Piscina comunale, nei pressi della bretella per la provinciale in direzione di San Michele Salentino, proseguono i lavori per completare le aree esterne. Così come si stanno ultimando gli allacci per le utenze dei singoli appartamenti. È stato dato il via, inoltre, alle pratiche per il rilascio dell'agibilità e per l'accatastamento, in mancanza delle quali non sarebbe possibile stipulare i contratti di locazione con gli assegnatari degli alloggi.



Il progetto

Il tutto dovrebbe concludersi nel giro di un paio di mesi, per consentire la consegna degli alloggi per l'inizio di gennaio, che sarà preceduta dalla graduatoria definitiva. Graduatoria che sarà fissata dopo il sorteggio di venerdì.



In particolare gli alloggi popolari, con le 41 abitazioni, rientrano nel progetto Ostuni Città d'Arte. Un attività di edilizia residenziale pubblica formalizzata tramite un protocollo d'Intesa e successivo accordo di programma nell'ottobre 2005 tra il Comune, la Regione ed il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Interventi di edilizia residenziale per una cifra superiore ai due milioni di euro. Un cantiere rimasto fermo per anni, che è ripreso nel 2016 anche con una variazione al progetto principale. Il laboratorio per le fasce giovanili nell'immobile di via Latilla.

