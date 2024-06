Una nuova palazzina per il centro unico prenotazioni, ambulatori multidisciplinari e per la dialisi. E’ quanto sarà realizzato in un’area adiacente all’ospedale Perrino di Brindisi con i circa 13 milioni di euro a disposizione dalla Asl dopo la ratifica all’accordo di programma per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del sistema sanitario regionale, fra il ministero della Salute e la Regione Puglia.

Nuovi spazi

«Questo permetterà di lasciare al Perrino la vocazione prettamente ospedaliera andando incontro a quelle che sono le esigenze delle comunità che fanno riferimento a quello che è il fulcro centrale della rete sanitaria in questa provincia». Lo spiega il direttore generale dell’Asl di Brindisi Maurizio De Nuccio ai vertici della stessa azienda ospedaliera da dieci mesi. Alle porte ora per il management la procedura per la realizzazione di questo nuovo fabbricato, che sarà sempre all’interno del perimetro del Perrino, e che servirà quindi a liberare spazi all’interno della struttura, che potranno così tornare ad ospitare attività ospedaliera. Si tratterà così di migliorare la fruibilità degli spazi interni: oggi infatti la presenza massiva di ambulatori occupa spazi che potrebbero essere invece utilizzati per la degenza o comunque attività di reparto. E su questo fronte logistico s’inserisce anche la criticità per quanto riguarda gli ambulatori nefrologici, che oggi si trovano al decimo piano con le difficoltà tanto per gli utenti quanto per gli operatori. Con il nuovo progetto che si andrà a realizzare con l’ultimo accordo di programma gli ambulatori di nefrologia saranno trasferiti nella nuova palazzina e l’obiettivo è creare anche un collegamento esterno che consentirà di poter raggiungere la struttura ospedaliera in sicurezza.

Fondi per la strumentazione

Il finanziamento prevede anche le principali forniture per attrezzare gli spazi che saranno poi utilizzati per Nefrologia e Dialisi. Attività diverse per le quali è impegnato in queste settimane il management dell’Asl Brindisi. «Siamo impegnati più fronti e siamo orgogliosi di quanto stiamo facendo e vogliamo traghettare l’azienda sanitaria brindisina a traguardi sempre più ambiziosi e cercare di dare l’importanza che un territorio come questo si merita. Il Perrino è l’ospedale di secondo livello e quindi punto di riferimento del sistema sanitaria: il fulcro centrale. Stiamo lavorando – afferma De Nuccio - con lo stesso impegno anche per Francavilla Fontana e Ostuni». Una quotidianità che nei prossimi giorni dovrà affrontare anche quelle che potrebbe essere le esigenze legate al G7 che si terrà a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno prossimi. Il Perrino già da tempo è stato individuato come una delle strutture che saranno a disposizione delle delegazioni non solo dei 7 Paesi, ma anche degli altri Stati invitati. Questo il presente tra accordo quadro e G7 e poi il futuro che per il Perrino e la comunità brindisina vuol dire anche la realizzazione dei nuovi spazi per Oncoematologia per i quali è stata pubblicata la gare per appaltati i lavori, ma anche per la nuova rete territoriale in città. Per il nuovo padiglione di Oncoematologia il progetto prevede che al piano terra saranno presenti gli spazi destinati all’attività ambulatoriale.

In attesa dell'appalto

Ci saranno comunque divisioni tra spazi aperti al pubblico e spazi riservati al personale. Il primo piano potrà ospitare 62 posti per trattamenti specialistici oncologici ed ematologici. Un padiglione atteso da tempo: sono circa 130 gli utenti che quotidianamente si rivolgono al centro all’interno dell’ospedale di Brindisi. Da qui l’attesa che l’iter di assegnazione dell’appalto possa concludersi in tempi stretti, senza ulteriori ricorsi che possano far slittare la consegna delle opere. C’è poi anche un altro aspetto per il futuro che sta riguardando il management dell’Asl brindisina. «Stiamo cercando di ristrutturare l’ospedale Di Summa con investimenti cospicui e importanti, considerata anche la dimensione dell’ospedale. L’obiettivo è trasferire tutti gli ambulatori di Via Dalmazia all’interno del Di Summa, anche per dare concretezza alla visione dell’ospedale di comunità. Questo – conclude De Nuccio - nell’ambito così di ampliare quella che è l’assistenza territoriale»