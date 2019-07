Padre Pio, dopo 19 anni distrutta la statua sul fondale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 19 anni, la statua di padre Pio posata nel 2000 sul fondale di punta del Serrone, litorale nord di Brindisi, è stata distrutta. A segnalarlo è stato un subacqueo che, nei giorni scorsi, si è recato in zona per un'immersione.«La statua di padre Pio - racconta su Facebook Giuseppe Mesiano in un post poi condiviso dal presidente dell'associazione che aveva reso possibile l'immersione della statua - è totalmente sradicata e distrutta. Ho provato a cercare la testa fino a quando mi è stato possibile ma senza risultati».La testa della statua, infatti, non è visibile nelle vicinanze dei resti e non è ancora stata ritrovata. «Grazie - dice ironicamente lo stesso sub, dopo avere raccolto evidenti indizi riguardo ai possibili responsabili - pescatori per la vostra rete lasciata attorno alla statua e per questo danno che avete combinato».Secondo quanto è stato possibile ricostruire, infatti, la statua di san Pio sarebbe stata ridotte in quelle condizioni da una rete a strascico, utilizzata da pescatori di frodo, che l'avrebbe sradicata e spezzata.La statua, realizzata in carparo da un artigiano leccese, è stata dapprima collocata presso il molo di Costa Morena. Nella primavera del 2000, grazie all'impegno dell'associazione locale Navigator 2000, si è svolta la cerimonia di benedizione ed il successivo trasporto sul fondale brindisino. La statua è alta circa tre metri, pesa due tonnellate e poggia su un basamento in cemento. È stata appoggiata sul fondale sabbioso, a circa 16 metri di profondità, tra due costoni rocciosi.Negli anni scorsi, tra l'altro, era stata più volte segnalata le necessità di un suo restauro, a causa del fatto che era ormai quasi completamente ricoperta da alghe ed altri organismi marini che l'avevano resa irriconoscibile.