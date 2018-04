CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Ammaliati dalle antiche tradizioni pugliesi e dai suggestivi paesaggi. Cercano riservatezza e lusso, ma non resistono al fascino dell’olio extravergine di oliva e vengono “stregati” dai panzerotti. Nelle campagne del brindisino, tra le antiche masserie e le ville di pregio, vogliono tranquillità e relax, potendo contare su una capacità di spesa non indifferente. Il profilo del turista, che va alla ricerca di questi spazi e accorgimenti, è il più delle volte straniero, inglese, soprattutto.Intercettare questi target di mercato è la mission su cui è orientato il “Raro Villas”, il servizio di vacation rental offerto dal gruppo Nicolaus dei fratelli ostunesi Giuseppe e Roberto Pagliara. E per implementare maggiormente lo sviluppo di questo particolare settore, che in questi giorni, 15 top travel & lifestyle influencers inglesi, suddivisi in due gruppi, vengono ospitati in Puglia. Il programma del viaggio è stato apprezzato dai partecipanti che, soggiornando a masseria “Corte dei Messapi” di Ostuni, hanno avuto la possibilità di seguire interessanti attività legate alle produzioni artigianali della zona. Un gruppo ha preso parte alla visita di: un antico forno, un caseificio e di un cantiere allestito per la costruzione di un nuovo trullo. Una delle proposte di carattere interattive maggiormente apprezzate è stato il workshop “pasta making” che ha coinvolto direttamente gli influencers nella produzione di 12 differenti tipi di pasta. Al centro del programma dell’altro gruppo, oltre alle attività inerenti al territorio come il ciclo di produzione della mozzarella e dell’olio extravergine di oliva con degustazioni in chiave didattica incentrate sul riconoscimento della qualità, le differenti visite a particolari strutture come le masserie “Lamapecora”, “Maccarone” e “Torre Coccaro”.