Ostuni, riapre il teatro "Roma": ecco l'innovativo progetto di De Picciotto

Ora c’è anche una prima data. Il 3 luglio. Sarà una cerimonia ristretta, riservata alle autorità. Quanto basta, però, per aumentare attesa e curiosità per il nuovo Cinema Teatro Roma ad Ostuni, in provincia di Brindisi. Dopo oltre tre anni di lavori, il primo investimento ufficiale del facoltoso imprenditore Renè De Picciotto nella Città Bianca, potrà finalmente essere svelato. All’inizio solo a pochi fortunati. Nei giorni successivi, però,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati