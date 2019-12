Ruba i soldi al padre e tenta la fuga verso la Francia: arrestato dalla polizia

OSTUNI - I poliziotti del commissariato di Ostuni e della Questura di Lucca sono riusciti ad arrestare un 38enne, originario e residente nella Città bianca, nel corso di una fermata nel capoluogo toscano del pullman per Grenoble (Francia), preso dal giovane poco dopo aver lasciato in fretta e furia l'abitazione del padre, costretto a denunciarlo per il furto di 300 euro, al culmine di una lite familiare. Il genitore si era rivolto la sera di venerdì 27 alla polizia di Ostuni, accusando proprio il figlio, ospitato per il Natale, di avergli sottratto il portafoglio con 300 euro, per poi fuggire. Intuendo che l'uomo si trovasse a bordo di un pullman che nel primo pomeriggio di sabato 28 sarebbe passato da Lucca, il commissariato di Ostuni ha avvertito la squadra mobile della città toscana.



Al momento dell'arresto, il 38enne è stato trovato in possesso della somma rubata al padre e per il furto è stato denunciato alla Procura di Brindisi. Al termine degli accertamenti, è stato accompagnato nella casa circondariale di Lucca, in quanto destinatario, peraltro, di un precedente ordine di custodia in carcere, emesso in ottobre dalla Procura di Cuneo per 10 mesi di reclusione per stalking all'ex moglie. Ragione per la quale si sarebbe reso irreperibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA