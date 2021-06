Polizia locale sull’attenti, la politica pretende che il saluto sia ufficiale

OSTUNI - Il saluto ufficiale? Non solo a sindaco ed assessori, ma anche alla Presidenza del consiglio comunale ed ai tutti consiglieri. E’ quanto saranno obbligati a fare i vigili urbani di Ostuni, in seguito all’approvazione del nuovo regolamento del corpo di Polizia Locale, adottato nell’ultimo consiglio comunale.

Una norma non prevista inizialmente, ma che è stata introdotta con un emendamento all’articolo 37, proposto dall’ufficio di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati