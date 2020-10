Parcheggia l'auto e scompare: giallo e paura per le sorti di un 49enne

OSTUNI - Avrebbe parcheggiato la propria auto nei pressi del centro storico, per poi scomparire. Giallo e paura a Ostuni per l’allontanamento dalla propria abitazione, che va avanti ormai da cinque giorni, di un 49enne, spostato. I familiari dell’uomo hanno presentato una segnalazione di scomparsa al commissariato della Città Bianca. Gli agenti hanno effettuato una serie di accertamenti sull’autovettura, dell’operaio ostunese. Al momento però non è stata attivata la procedura pianificata da parte della Prefettura per le persone scomparse: prevale l’ipotesi di un allontanamento volontario. Resta però, il timore della famiglia, per quella che a tutti appare una decisione inaspettata del 49enne.

Ultimo aggiornamento: 22:20

