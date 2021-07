Ostuni, parcheggi su terreni destinati al pascolo: sequestrate due aree

Parcheggi sulla costa in terreni privati destinati al pascolo: doppio sequestro sul litorale di Ostuni, in provincia di Brindisi. Blitz della Polizia Locale a Torre Pozzelle e Santa Lucia. Intanto, però, con l’area pubblica di Santa Lucia non ancora assegnata - sono in corso le attività di valutazione da parte del Comune - ora è rischio caos sulla costa della Città Bianca, soprattutto sul litorale sud. Se lo scorso anno per diverse settimane i problemi maggiori si sono verificati sul fronte nord, ed in particolare con i parcheggi chiusi dei lidi all’interno del parco Dune Costiere, l’estate 2021 si prospetta difficile da Costa Merlata fino a Torre Pozzelle.

I sequestri

Nelle scorse ore ci sono stati, così, i due sequestri da parte della Polizia Locale. Gli agenti, coordinati dal comandante Antonio Orefice, hanno riscontrato irregolarità amministrative e violazioni nella grande area privata a poche decine di metri dalla Torre aragonese ed in un terreno a Santa Lucia. In entrambi i casi le forze dell’ordine hanno disposto i sigilli ai parcheggi, gestiti da due società private. Sigilli per Torre Pozzelle in quanto durante le indagini gli investigatori hanno accertato l’assenza delle autorizzazioni per poter svolgere l’attività di parcheggi in questa area destinata ad usi agricoli. Indagini che proseguiranno nei prossimi giorni da parte degli uomini del comandante Orefice. Così come non è escluso che gli stessi proprietari decidono di ricorrere contro il provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La zona

Quella di Torre Pozzelle è una delle aree di sosta private più grandi sulla costa ostunese a servizio delle diverse calette presenti in una delle zone di maggior pregio naturalistico dell’intero litorale della Città Bianca. Tratto di costa tra i più frequentati non solo dagli ostunesi, ma anche dei tanti turisti che soggiornano nell’intera provincia di Brindisi. Violazioni in merito a vincoli paesaggistici riscontrate a Santa Lucia, anche qui in un terreno privato. È stato constatato un cambio di destinazione d’uso dell’area, in assenza di permessi di costruire. Da qui la decisione di apporre i sigilli ed inviare l’intera documentazione alla Procura della Repubblica di Brindisi. Aree che distano circa quattro chilometri di distanza e che servono importanti flussi turistici, anche per evitare soste selvagge che spesso diventano un pericolo per il patrimonio naturalistico presente in zona. Secondo per le indagini della Polizia Locale di Ostuni, tanto a Torre Pozzelle, quanto anche a Santa Lucia, le attività economiche avviate, sarebbero inficiate dalle assenze di autorizzazioni o dal mancato rispetto dei vincoli presenti.