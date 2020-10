Dopo la docente, positivi anche 9 alunni: chiusa la scuola media

OSTUNI - Contagi diffusi all’Orlandini-Barnaba ad Ostuni: nove i casi di Covid-19 accertati tra gli alunni di una sola classe della scuola media. Il sindaco Guglielmo Cavallo sospende le lezioni fino al prossimo 30 ottobre. Emessa in serata l’ordinanza. È questo il provvedimento del sindaco pochi minuti dopo la notizia ufficiale pervenuta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Brindisi. Un contagio allargato in uno degli edifici storici della Città Bianca. Ed almeno dagli esiti degli esami, è iniziato venerdì scorso con la positività al Coronavirus di una docente. Contestualmente a questa scoperta l’Asl di Brindisi aveva disposto solo la sanificazione dell’immobile ed il tampone esclusivamente ai contatti stretti dell’insegnante, escludendo in questa prima fase personale scolastico e studenti. I genitori di due minori che frequentano l’”Orlandini, però, nel week end hanno deciso di far eseguire ai loro figli il test sierologico: già da questi risultati è scattato il primo campanello d’allarme nella giornata di lunedì, con la positività all’esame di due studenti. Esito che ha portato poi l’Asl a disporre i tamponi all’intera classe: in serata la notizia del contagio per 9 degli alunni della stessa classe. Ora il sindaco Cavallo ha chiesto al Dipartimento di prevenzione di sottoporre l’intera comunità scolastica al tampone, tra insegnanti, collaboratori e studenti.

Ultimo aggiornamento: 22:43

