Ostuni, operai al lavoro in ospedale ma senza mascherina

A lavoro anche il primo maggio. Cantiere aperto all’interno dell’ospedale di Ostuni ed in particolare nei reparti di chirurgia e ortopedia, chiusi momentaneamente. Almeno in una fase delle opere di ammodernamento, però, operai senza dispositivi di protezione individuale. E l’assenza di mascherine sul volto dei lavoratori apre un nuovo fronte di polemica a Ostuni in merito al restyling della struttura. Questi interventi, disposti dall’Asl di Brindisi in questa fase di emergenza sanitaria e già oggetto di un ricorso al Tar, nelle prossime ore saranno nuovamente nelle mani dei giudici del Tribunale amministrativo regionale. Il comune di Ostuni, infatti, con un’ordinanza del sindaco Guglielmo Cavallo ha disposto la riapertura dei reparti di chirurgia e ortopedia. L’atto, però, è stato impugnato dalla stessa Asl. Attesa una pronuncia, dopo questo ricorso, già nelle prossime ore, da parte del Tar.