Ostuni, Croce Rossa in lutto: muore la volontaria Emanuela

Volontariato in lutto ad Ostuni: è deceduta Emanuela Zurlo, vittima di un male incurabile. Da anni faceva parte del locale Comitato della Croce Rossa. E con lo stesso gruppo Zurlo è stata impegnata tra le mille attività portate avanti in piena pandemia da parte della rete delle associazioni di volontariato della Città Bianca. Una presenza costante nella Croce Rossa: sempre con il sorriso e con la forza interiore che accompagnava le sue giornate, talvolta di sofferenza, talvolta di speranza.

Il volontariato in lutto

Negli ultimi giorni, però, l’aggravamento delle sue condizioni, fino alla morte. «Non avremmo mai voluto essere qui a raccontare chi fosse Emanuela, a trovare le parole giuste per costruire la sua persona, a raccontare di lei per chi non ha avuto l’onore di conoscerla. La sua assenza lascia un vuoto nelle vite di tutti noi. Lei era quella persona con un dono speciale: aveva il potere di sorridere con gli occhi. Ma non solo. La sua esistenza era un dono per tutti quelli che incontrava». Così nel ricordo il presidente, il consiglio direttivo e tutti i volontari della Croce Rossa di Ostuni.

«Solare, dolce, buona, uno spirito libero, forte, coraggiosa, un uragano di vita, testarda, senza paura mai di niente e nessuno. Ed è quello che spesso tutti le invidiavano. Era capace di stravolgere la sua vita in un istante, senza mai perdere l’entusiasmo, senza mai rinunciare al sorriso. Un grande volontaria - continuano dalla Croce Rossa - che dei principi ne ha fatto uno stile di vita sin dall’inizio. Che ha saputo esserci in ogni momento, senza mai tirarsi indietro. Un’amica come poche, una donna che ha combattuto fino all’ultimo delle sue forze, insegnando ad ognuno di noi il vero senso della vita».

Un dolore che ha accomunato l’intero mondo del volontariato della Città Bianca. Nessuno potrà mai prendere il suo posto. Ed in questo momento, pieno di dolore, è lei che ci da ancora la forza di rimanere in piedi. In un giorno così triste, in un momento cosi forte – concludono dalla Croce Rossa di Ostuni ringraziamo la vita per averci fatto conoscere Emanuela, che purtroppo il destino ha voluto che andasse via così presto».

