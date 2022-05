Ostuni, incidente sulla strada per il mare: in ospedale un 29enne

Suv contro moto sulla provinciale: è di un ferito il bilancio di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Ostuni-Villanova. Trasportato d’urgenza al “Perrino” di Brindisi un 29enne della Città Bianca, in codice rosso dopo il violento impatto tra la sua moto ed una Kia Sportage. Sul posto i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento nella struttura del capoluogo adriatico. Il ragazzo era comunque cosciente all’arrivo dei medici e degli infermieri: indossava il casco di protezione. Per l’intera serata di ieri il 29enne ostunese è stato sottoposto ad una serie di accertamenti per valutare l’entità dei traumi riportati durante lo scontro. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Spaventato e sotto shock l’autista del suv che ha impattato contro la moto.

La dinamica

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, personale del commissariato e gli agenti della Polizia Locale. Sono stati quest’ultimi ad effettuare i rilievi del sinistro avvenuto in un tratto della strada provinciale ad alto scorrimento. Forze dell’ordine che hanno acquisito una serie di elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare le eventuali responsabilità. Non è escluso che nelle prossime ore gli investigatori possano acquisire anche le testimonianze delle due persone coinvolte nel violento impatto. Agenti della Polizia Locale di Ostuni e del Commissariato che hanno svolto anche servizio di viabilità sulla provinciale con il traffico che ha subito rallentamenti durante le operazioni di rilievo e recupero dei mezzi fortemente danneggiati dallo scontro. La moto è terminata praticamente sotto l’auto. Spetterà alle forze dell’ordine accertare le cause di un incidente avvenuto in un tratto in rettilineo tra il rondò del cimitero e la rotatoria della zona industriale della Città Bianca, a circa un chilometro dal centro abitato di Ostuni.