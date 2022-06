Ostuni, incendio in un chiosco, le fiamme alimentate dal vento: vigili del fuoco sul posto

Un incendio è divampato ad Ostuni all’interno di un chiosco abbandonato nell’area campus, una zona verde al centro della città. L’immobile, da tempo chiuso, si trova a poche decine di metri dagli spogliatoi del campo della 167. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per evitare possibili pericoli alla circolazione stradale ed ai pedoni. Operazioni non facili da parte dei pompieri, anche per il vento ed il gran caldo che stanno alimentando le fiamme.