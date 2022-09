Dramma in mare: turista inglese colto da malore muore davanti ai bagnanti

Ultimo bagno fatale per un turista inglese nella zona di Camerini, sul litorale di Ostuni. Questo pomeriggio, poco dopo le 17.30 la tragedia davanti ad un gruppo di bagnanti, che complice le alte temperature, si erano riversati in spiaggia per la tintarella e per concedersi un bagno ristoratore nelle acque cristalline.

La sciagura

L'uomo, un 91enne di nazionalità inglese, in vacanza in questi giorni nella Città Bianca, ha raggiunto la spiaggia insieme ad un gruppo di connazionali nel pomeriggio. L'ingresso in acqua, poi un improvviso malore, non gli ha lasciato scampo. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati alcuni bagnanti. La salma dell'uomo galleggiava in acqua. Vani i tentativi di strapparlo alla morte anche attraverso l'utilizzo di un defibrillatore in dotazione ad uno stabilimento a ridosso della spiaggia. Sul posto un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri.