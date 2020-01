Donna uccisa da un colpo di pistola: fermato il marito

OSTUNI - Una donna di 46 anni, Giovanna De Pasquale, è stata uccisa in casa a Ostuni da un colpo di pistola che l’ha raggiunta al braccio e l’ha poi colpita al torace. Il marito, Francesco Semerano di 56 anni, è in stato di fermo, al momento per detenzione abusiva di arma da fuoco: ha raccontato alla polizia di aver colpito la moglie per errore mentre puliva la pistola, illegalmente detenuta.

I fatti si sono verificati in una villa di contrada Malandrino, alla periferia della Città Bianca, attorno alle 23. Sul posto la Squadra mobile della questura di Brindisi e i poliziotti del commissariato. Il medico legale incaricato dalla procura ha eseguito una prima ispezione esterna. I rilievi sono in corso. I poliziotti stanno compiendo verifiche sul racconto fatto dall'uomo. Ultimo aggiornamento: 01:11