Non solo cinema e teatro: "Palazzo Roma" tra business e cultura

OSTUNI - Il grosso è fatto, ed è fatto bene. Ma c’è tanto altro ancora da fare per riempire di contenuti l’ex cinema teatro Roma, ora denominato Palazzo Roma che, dopo l’acquisizione da parte dell’imprenditore Renè De Picciotto e un lavoro di messa in sicurezza e di ristrutturazione durato 3 anni e mezzo, è stato trasformato in una struttura multifunzionale per eventi teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, cerimonie e attività...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati