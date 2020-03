Ostuni, contagio scoperto in ospedale: sanificazione e personale in quarantena

Oltre le tante difficoltà. In attesa dei posti letto previsti dal piano sanitario regionale, per le patologie polmonari, ma non ancora disponibili. Senza timore dei turni stravolti: è stato un weekend di attesa e consapevolezza della difficile situazione per il personale sanitario dell'ospedale di Ostuni, che da sabato ha assistito un uomo di Carovigno con una forte cristi respiratoria.

La certezza del paziente affetto da CoVid-19, ieri, ha determinato una serie di conseguenze all'interno dell'ospedale di Ostuni: dalla sanificazione del pronto soccorso, alla messa in quarantena di medici, infermieri, tecnici radiologi e ausiliari che sin da sabato, seppur con le precauzioni adeguate e previste, hanno avuto contatti con l'uomo. È stato necessario ieri per tre ore chiudere il pronto soccorso; domani, poi, sarà effettuato il tampone sul personale sanitario. L'esito di questo esame potrebbe indurre a successive determinazioni. Intanto, però, l'Asl di Brindisi, in queste ore sta accelerando, anche nell'eventualità di una emergenza ancora maggiore, gli interventi all'interno del reparto di Pneumologia dell'ospedale di Ostuni. Infatti, l'ultimo piano regionale di riordino prevede 20 posti letto per unità medica nella Città Bianca: al momento, ne sono disponibili solo 11, perché non sono state completate le opere necessarie per questa copertura prevista. La possibile necessità di avere ulteriori ricoveri per patologie respiratorie ha così reso necessario allestire gli spazi: ieri sono stati effettuati particolari interventi di pulizia, nei prossimi giorni, così, dovrebbe essere aggiunti i 9 posti letto nell'ospedale di Ostuni per il reparto di Pneumologia, anche con la strumentazione medica.

Il paziente carovignese è stato monitorato costantemente con ogni accortezza: prima in osservazione breve intensiva, poi, in una stanza singola del reparto di Pneumologia. Tra mille criticità, logistiche, strutturali, di personale, ma seguendo correttamente l'intera procedura, medici ed infermieri dell'ospedale di Ostuni hanno gestito il caso del primo paziente affetto da coronavirus nel nord Brindisino, giunto nella struttura della Città Bianca nel pomeriggio del sabato, con un quadro clinico abbastanza complesso. Ieri la certezza della positività, ma sin da sabato alcuni specialisti avevano intuito che il suo caso era diverso da altre verifiche, poi risultate negative, dei giorni precedenti. È stata la determinazione di alcuni medici domenica - riferiscono fonti ospedaliere - a far richiedere che potesse essere eseguito il tampone all'uomo. Alcuni particolari sintomi, infatti, nonostante l'assenza dichiarata di spostamenti nelle regioni della zona rossa, hanno indotto le equipe mediche del pronto soccorso e del reparto di Pneumologia, ad approfondire i controlli: esiti delle radiografie e tac che avevano, in qualche modo già anticipato il verdetto di ieri. Un lavoro portato avanti dai due reparti della Città Bianca, diretti dai dirigenti medici Lello Di Bari per il pronto soccorso e Pierluigi Bracciale per la Pneumologia, finalizzato a permettere in tempi brevi di poter trasferire il paziente in maniera sicura nell'ospedale di Brindisi, struttura che in questo momento permette cure ed assistenza impossibili nella Città Bianca per l'uomo. Un coordinamento tra i reparti, anche con l'ausilio di anestesisti in servizio ad Ostuni che ha permesso ieri il trasferimento dell'uomo al Perrino, senza la necessità di intubarlo, ma attraverso un supporto ventilatorio medico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA