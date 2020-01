Due colpi di fucile contro l'auto dell'ex presidente della provincia: seconda intimidazione in due mesi

Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTUNI - Due colpi di fucile contro la sua auto: seconda intimidazione in poco più di due mesi nei confronti dell’ex sindaco di Ostuni , Domenico Tanzarella. Matrice e mano criminale, da cui sono partiti i colpi di arma da fuoco, sembrano le stesse del primo episodio avvenuto nella notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre scorso.In contrada Santo Magno, alla periferia della Città Bianca, nei pressi dell'abitazione di Tanzarella dove sono avvenuti gli spari, da ore gli agenti del commissariato di Ostuni e della Polizia Scientifica, coordinati dal vicequestore aggiunto Gianni Albano, hanno avviato le indagini con l' acquisizione dei primi elementi finalizzati all’individuazione del movente ed all’autore del grave gesto, e soprattutto la possibile conferma di uno stretto collegamento tra i due avvertimenti in stile mafioso. L'ex primo cittadino non era in casa, perché fuori da Ostuni in questi giorni, quando sono stati esplosi i colpi contro la sua autovettura parcheggiata a pochi metri dall'abitazione. Sarebbero stati alcuni vicini a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.