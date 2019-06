Scivola in una vecchia fornace: tragica fine per una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTUNI - Cade in una botola in campagna, muore una pensionata ostunese di 75anni, Maria Trinchera. La tragedia si è verificata questo pomeriggio in contrada Vallegna, a circa quattro chilometri dal centro abitato di Ostuni. Per cause in via d’accertamento, la pensionata avrebbe perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente e rimanendo incastrata in una vecchia fornace, utilizzata in passato per la cottura della salsa. Immediato l’allarme dato da una vicina. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Le condizioni della donna sono apparse subito preoccupanti. Il decesso nell’ambulanza.