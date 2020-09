Schianto lungo la provinciale: due feriti ricoverati in ospedale

OSTUNI - Grave incidente sulla provinciale Ostuni-Carovigno: due i feriti in uno scontro tra una Fiat Punto ed un Opel Astra station wagon. Sul posto gli agenti della polizia locale della Città Bianca e due mezzi del 118 per i primi soccorsi. A riportare la peggio, l'uomo alla guida della Opel, ricoverato per accertamenti al "Perrino" di Brindisi: le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Traffico bloccato sulla provinciale in entrambi i sensi di marcia. Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA