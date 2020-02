Fuori strada lungo la provinciale e l'auto si ribalta dopo lo schianto: ferita una donna

OSTUNI - Si ribalta con la propria auto, una travolgendo un muretto a secco: ferita una donna ad Ostuni, dopo un grave incidente. I medici del 118 hanno disposto il suo immediato trasferimento al “Perrino” di Brindisi. Dai primi accertamenti, però, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, però, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per recuperare la giovane, finita con la propria auto in un terreno che costeggia la carreggiata. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Ostuni che ha acquisito una serie di rilievi per fare chiarezza sull’accaduto. Pochi i disagi al traffico, con il sinistro avvenuto a meno di 500 metri dal centro abitato di Ostuni sulla provinciale per Carovigno. Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA