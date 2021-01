Un'utilitaria in marcia prende fuoco nel centro storico: tragedia evitata per la prontezza dell'automobilista

Fiamme durante la marcia: paura ieri pomeriggio ad Ostuni in pieno centro, con l’incendio di un'auto. È stato lo stesso proprietario della vettura, una Fiat Punto, a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco della Città Bianca. L’uomo alla guida della vettura, mentre transitava in corso Vittorio Emanuele, ha visto del fumo denso uscire dal vano anteriore dell’utilitaria.

Immediata è stata la richiesta di soccorsi alle forze dell’ordine. Sul posto è giunto un mezzo dei vigili del fuoco che hanno evitato che il principio d’incendio potesse interessare altre parti dei veicolo. Distrutta l’intera parte anteriore, con i militari che dopo aver spento le fiamme hanno messo in sicurezza l’intera area. Fortunatamente non ci sono stati feriti, con lo stesso proprietario che sin da subito ha parcheggiato sul lato della carreggiata uscendo dalla vettura per mettersi al sicuro. Tra le cause che hanno potuto determinare l’incendio un guasto meccanico all’auto.

