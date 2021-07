Con accuse a vario titolo di spaccio di droga ed estorsione gli agenti della Squadra mobile di Brindisi hanno eseguito a Ostuni sei arresti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Brindisi su richiesta della procura della Repubblica. L’operazione è stata eseguita la scorsa notte anche con l’ausilio di un elicottero. Maggiori dettagli saranno forniti alle 11 in una conferenza stampa in questura.