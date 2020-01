Calci e pugni al giornalista dopo l'omicidio: tre uomini denunciati

Ultimo aggiornamento: 11:16

Tre persone sono state denunciate dalla Polizia di Brindisi per l’aggressione subìta dal giornalista Marcello Orlandini, direttore del sito online BrindisiReport. Sono tutte di Ostuni, tra i 27 e 31 anni, parenti e amici della donna uccisa per errore da marito nel corso di una cena in casa. Proprio ieri è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Giovanna De Pasquale.I fatti si sono svolti nella notte tra il 10 e l’11 gennaio scorsi. Il giornalista, insieme ad altri colleghi, si era recato sul luogo dell’uxoricidio quando alcune persone lo hanno avvicinato e ferito all’ingresso della villetta teatro della tragica morte: è stato aggredito con spintonamenti, strattonamenti, calci e pugni da più persone. Sottoposto alla cure mediche, gli è stata riscontrata una prognosi di 3 giorni.Le indagini avviate da personale della Polizia di Stato, incentrate sulla conoscenza del territorio e dei legami tra soggetti, hanno consentito di giungere alla identificazione dei 3 uomini che materialmente si erano scagliati contro il giornalistica, sottratto all’ira dagli agenti di polizia che stavano svolgendo accertamenti sul delitto.Per loro, è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Brindisi per il concorso nel reato di lesioni personali aggravate.