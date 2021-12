Orti didattici a Brindisi: pronto il bando, poi il via ai lavori

È ormai in dirittura d’arrivo il progetto, da 768mila euro, per gli orti didattici all’interno del parco del Cillarese. Nelle scorse ore, infatti, il dirigente del settore Appalti e Contratti del Comune di Brindisi ha dato il via libera alla documentazione di gara, in particolare bando e disciplinare con relativi allegati. Questo significa che entro pochi giorni, il bando sarà pubblicato e partirà la procedura per selezionare l’azienda...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati