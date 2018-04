Orologi di lusso contraffatti: sei arresti nel Brindisino e nel Tarantino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Per un presunto giro di riciclaggio e ricettazione di orologi Rolex e Omega contraffatti, vengono eseguite da parte della guardia di finanza di Brindisi, 6 misure cautelari nelle province di Brindisi, Taranto e Napoli.Il provvedimento restrittivo si fonda sulle risultanze di una complessa indagine svolta con il coordinamento della procura della Repubblica di Brindisi. Secondo quanto emerso gli orologi venivano commercializzati in tutta Italia ed anche in diversi Stati europei.