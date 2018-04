Originaria di Brindisi la donna uccisa in Brianza dal marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era originaria di Brindisi, dove vivono alcuni nipoti, la donna uccisa dal marito in provincia di Monza. Valeria Bufo, di 56 anni, è stata centrata da tre colpi di pistola sparati dal marito Giorgio Triuzzi, autista di 57 anni, che dopo averla raggiunta in auto l'ha freddata in strada.Il delitto è avvenuto alle 13 di oggi, giovedì, a Bovisio Masciago, in Brianza. L'uomo l'ha inseguita in auto, mentre dal suo ufficio era diretta in stazione dove ad attenderla c'era la figlia minore; l'ha affiancata e poi le ha sparato almeno tre colpi di pistola dritti al petto, mentre stava scendendo dall'auto, forse pronta ad affrontare l'ennesima discussione.L'uomo è quindi fuggito lasciando la donna agonizzante in terra. Poco dopo si è costituito ai carabinieri, confessando il delitto. La coppia aveva tre figli.