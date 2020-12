Si barrica in casa e dà fuoco all'appartamento: anziano tratto in salvo

ORIA - In un momento di sconforto ha dato fuoco al suo appartamento nel centro di Oria per attirare l'attenzione dei familiari ed evitare la sostituzione della badante. Questo quanto ha spiegato un anziano di 83 anni ai carabinieri che ieri pomeriggio lo hanno tirato fuori dalla casa in fiamme, salvandogli la vita. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno notato del fumo e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, giunti sul posto nel giro di pochi minuti. Fortunatamente, per l'uomo non ci sono state conseguenze, ma la sua triste storia fa emergere il grido di dolore generato dalla solitudine in cui gli anziani sono costretti a vivere soprattutto a causa della pandemia.

